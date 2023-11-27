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Лавров заверил, что Россия не вынашивает никаких "завоевательских планов"

0:57
Мир

У России нет и не может быть никаких агрессивных устремлений по отношению к другим странам. И хотя Запад пытается убедить всех в обратном, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заверил, что Россия не вынашивает никаких "завоевательских планов"
Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Лавров напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, который много раз говорил, что если Запад откажется от поддержки Украины, это приведёт к победе России, которая после этого вторгнется на территорию других государств.

Российский министр подчеркнул, что это не личное мнение Остина, наверняка он высказывает общее мнение специалистов Пентагона, которые должны знать, что происходит на Украине на самом деле.

"Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может", — сказал Лавров на международном форуме "Примаковские чтения".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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