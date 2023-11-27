Лавров заверил, что Россия не вынашивает никаких "завоевательских планов"

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У России нет и не может быть никаких агрессивных устремлений по отношению к другим странам. И хотя Запад пытается убедить всех в обратном, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Лавров напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, который много раз говорил, что если Запад откажется от поддержки Украины, это приведёт к победе России, которая после этого вторгнется на территорию других государств.

Российский министр подчеркнул, что это не личное мнение Остина, наверняка он высказывает общее мнение специалистов Пентагона, которые должны знать, что происходит на Украине на самом деле.