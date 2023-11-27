Марков оценил план Запада по поводу остановки боевых действий на Украине: по модели Минск-2

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Политолог Сергей Марков перечислил тезисы главы МИД РФ Сергея Лаврова, который объяснил, для чего Запад просит остановить конфликт на Украине.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Марков назвал план Запада по Украине простым. Политолог по пунктам передал смысл речи Сергея Лаврова.

По мнению министра иностранных дел, Запад намерен остановить боевые действия на Украине, чтобы перевооружить ВСУ.

"Все это по модели Минск 1 и Минск 2. Россия этот план видит, и он нас не устраивает", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович* заявил, что Запад никогда не собирался побеждать Россию.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.