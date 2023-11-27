Ураган в Киеве порвал самый большой украинский флаг

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В мэрии Киева напомнили, что высота флагштока около 90 метров, а масса составляет 32 тонны. Впечатляют и размеры полотнища флага - 16 на 24 метра.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

"Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В ночь на 27 ноября средиземноморский циклон затронул и украинскую столицу. Как сообщили в минэнерго страны, без света остались свыше двух тысяч населенных пунктов в 16 областях страны.

Не смотря на предпринятые меры предосторожности, накануне флаг был приспущен из-за погодных условий, он не выдержал напора стихии.