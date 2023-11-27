В мэрии Киева напомнили, что высота флагштока около 90 метров, а масса составляет 32 тонны. Впечатляют и размеры полотнища флага - 16 на 24 метра.
"Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
В ночь на 27 ноября средиземноморский циклон затронул и украинскую столицу. Как сообщили в минэнерго страны, без света остались свыше двух тысяч населенных пунктов в 16 областях страны.
Не смотря на предпринятые меры предосторожности, накануне флаг был приспущен из-за погодных условий, он не выдержал напора стихии.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.