Украинская армия лишилась шести морских дронов из-за сильного шторма в Чёрном море.
По информации "Военного обозрения", украинские военные спустили три дрона в воду, после чего БПЛА исчезли. Подчёркивается, что ещё три беспилотника были потеряны рядом с военной базой ВСУ на территории Очакова.
В числе дронов, пропавших во время шторма, оказался один беспилотник, произведённый в Великобритании.
Военкоры не исключают, что БПЛА со взрывчатыми веществами прибьются к берегу. Это создаст угрозу для гражданского судоходства.
Ранее в нескольких украинских регионах зафиксировали мощный ураган. Сильный ветер повредил высоковольтную линию электропередачи и котельную в Одесской области.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.