ВМС Украины потеряли шесть морских дронов из-за шторма в Чёрном море

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Украинская армия лишилась шести морских дронов из-за сильного шторма в Чёрном море.

Фото: openverse.org by Trey Ratcliff is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По информации "Военного обозрения", украинские военные спустили три дрона в воду, после чего БПЛА исчезли. Подчёркивается, что ещё три беспилотника были потеряны рядом с военной базой ВСУ на территории Очакова.

В числе дронов, пропавших во время шторма, оказался один беспилотник, произведённый в Великобритании.

Военкоры не исключают, что БПЛА со взрывчатыми веществами прибьются к берегу. Это создаст угрозу для гражданского судоходства.

Ранее в нескольких украинских регионах зафиксировали мощный ураган. Сильный ветер повредил высоковольтную линию электропередачи и котельную в Одесской области.