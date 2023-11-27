В Ватикане открыли для экскурсий подземное кладбище древних римлян

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Новый раздел значимого исторического захоронения под Ватиканом впервые открыли для посещения общественности.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Некрополь Виа Триумфалис предлагает посетителям заглянуть в процесс погребения древних римлян. С начала текущего месяца сеть музеев Ватикана предлагает групповые экскурсии, начиная от ворот Санта-Роза на площади Рисорджименто с возможностью гипераллергии.

Посетители направляются вглубь на экскурсию под названием "Жизнь и смерть в Риме цезарей".

Некрополь, также известный как "город мертвых", уходит корнями в IV век нашей эры. Здесь находятся останки как "рабов", так и "вольноотпущенников", а также "ремесленников города Рима".

Эксперт Ватикана Леонардо Ди Блази объясняет, что доступ к их могилам позволяет лучше понять, как древние римляне жили. Среди могил и алтарей можно найти артефакты, свидетельствующие о повседневной жизни, такие как предметы для погребения и изображения образа жизни того времени, а также другие артефакты культуры.

"Мы начинаем узнавать о людях, о которых мы ранее не имели представления, особенно о ритуалах, которые кажутся связанными скорее семейными, районными, городскими или личными традициями, чем с официальной религией", — добавил Ди Блази, ссылаясь на результаты археологических раскопок площадью более 10 000 квадратных футов.

Часть захоронения впервые была обнаружена в 1956 году в рамках археологических раскопок, связанных с Ватиканом, а ещё одна большая часть его была случайно обнаружена в 2003 году в процессе строительства автостоянки.

С 2014 года публика имела возможность ознакомиться с отдельными частями этого древнего кладбища, но добавление нового входа и проведение организованных экскурсий являются значительным шагом для обеспечения доступа.