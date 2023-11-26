Премьер Венгрии раскрыл стратегию ЕС: "Мы финансируем — украинцы умирают"

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Украина не победит на поле боя.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Соответствующее видео со стратегией Евросоюза было опубликовано представителем официального Будапешта Золтаном Ковачем.

"Такая была стратегия. Мы финансируем, а украинцы умирают. Очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Решения нет на передовой. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность", — сказал венгерский премьер.

Будапешт остаётся в Евросоюзе теми единственными, кто "бьёт не в бровь, а в глаз", а вот в Киеве никто открывать не спешит, комментирует ситуацию ведущий Первого канала, журналист и политолог Руслан Осташко.