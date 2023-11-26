Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Украина не победит на поле боя.
Соответствующее видео со стратегией Евросоюза было опубликовано представителем официального Будапешта Золтаном Ковачем.
"Такая была стратегия. Мы финансируем, а украинцы умирают. Очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Решения нет на передовой. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность", — сказал венгерский премьер.
Будапешт остаётся в Евросоюзе теми единственными, кто "бьёт не в бровь, а в глаз", а вот в Киеве никто открывать не спешит, комментирует ситуацию ведущий Первого канала, журналист и политолог Руслан Осташко.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.