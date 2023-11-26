"Максимум два дня в бою": в ФРГ заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины

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Бундесвер, столкнувшись с дефицитом боеприпасов и военной техники из-за поставок вооружения в Украину, оказался в критической ситуации, заявил эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль, являющийся зампредседателем фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге.

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"Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою", — приводит слова Йохана News.ru.

Вадефуль также подчеркнул, что процесс модернизации Бундесвера затруднен, и укрепление военного потенциала Германии остается недостаточным. Несмотря на текущие заказы техники и вооружений, армия ФРГ не получила необходимого оборудования.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметил, что правительство ФРГ бессильно в решении финансовых проблем, вызванных "дырой" в государственном бюджете. Страна находится в серьезном кризисе из-за отсутствия плана действий со стороны правящей коалиции.

Ранее сообщалось, что в Германии испугались улучшенного российского беспилотника "Ланцет".