Бундесвер, столкнувшись с дефицитом боеприпасов и военной техники из-за поставок вооружения в Украину, оказался в критической ситуации, заявил эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль, являющийся зампредседателем фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге.
"Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою", — приводит слова Йохана News.ru.
Вадефуль также подчеркнул, что процесс модернизации Бундесвера затруднен, и укрепление военного потенциала Германии остается недостаточным. Несмотря на текущие заказы техники и вооружений, армия ФРГ не получила необходимого оборудования.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметил, что правительство ФРГ бессильно в решении финансовых проблем, вызванных "дырой" в государственном бюджете. Страна находится в серьезном кризисе из-за отсутствия плана действий со стороны правящей коалиции.
Ранее сообщалось, что в Германии испугались улучшенного российского беспилотника "Ланцет".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.