Алексей Арестович* объяснил украинцам, что Запад никогда и не собирался побеждать Россию.
Украинский военный аналитик призвал понимать, что выгодно, а что невыгодно Западу.
"Значит ли это, что Запад нас "предал"?" — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
Он упрекнул соотечественников в том, что они создали патриотический лубок и требуют от Запада денег и оружия для противостояния с Россией, с которой Запад продолжает торговые отношения.
Он отметил, что принуждать к реальности Украину будет и Запад, и Кремль одновременно.
"Скажем, РФ поперла в наступление, а Запад сократил помощь", — объяснил экс-помощник офиса Владимира Зеленского.
Он посоветовал подойти к зеркалу и увидеть, что Украина проиграла, несмотря на свою правоту.
"Дальше, кому повезёт — мемуары в Канаде. Возвращение к трезвости — единственное, что ещё способно создать ситуацию: "и правы, и не проиграли", — выразил своё мнение Арестович*.
Ранее Алексей Арестович встал на защиту русскоязычных граждан Украины.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.