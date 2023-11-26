Арестович* высказался о "предательстве" Запада: "РФ поперла в наступление, а Запад сократил помощь"

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Алексей Арестович* объяснил украинцам, что Запад никогда и не собирался побеждать Россию.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик призвал понимать, что выгодно, а что невыгодно Западу.

"Значит ли это, что Запад нас "предал"?" — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Он упрекнул соотечественников в том, что они создали патриотический лубок и требуют от Запада денег и оружия для противостояния с Россией, с которой Запад продолжает торговые отношения.

Он отметил, что принуждать к реальности Украину будет и Запад, и Кремль одновременно.

"Скажем, РФ поперла в наступление, а Запад сократил помощь", — объяснил экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Он посоветовал подойти к зеркалу и увидеть, что Украина проиграла, несмотря на свою правоту.

"Дальше, кому повезёт — мемуары в Канаде. Возвращение к трезвости — единственное, что ещё способно создать ситуацию: "и правы, и не проиграли", — выразил своё мнение Арестович*.

Ранее Алексей Арестович встал на защиту русскоязычных граждан Украины.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.