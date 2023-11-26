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Китайские хакеры более двух лет крали данные чипов NXP Semiconductors

2:11
Мир

Хакерская группа Chimera из Китая проникла во внутреннюю сеть нидерландской компании NXP Semiconductors и, согласно информации от издания NRC, вела кражу интеллектуальной собственности в течение более двух лет, с конца 2017 по начало 2020 года. Целью хакеров стали документы NXP, связанные с разработкой и конструкцией микросхем. Масштаб преступления пока не раскрыт, но NXP является крупнейшим производителем микросхем в Европе.

Китайские хакеры более двух лет крали данные чипов NXP Semiconductors
Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate is licensed under "Hacker Rene" by Mr. Cacahuate is licensed under CC BY 2.0.

Система безопасности сети NXP Semiconductors оставалась уязвимой примерно два с половиной года и была обнаружена после аналогичной атаки на нидерландского авиаперевозчика Transavia, дочернюю компанию KLM. Расследование взлома Transavia выявило связь с IP-адресами NXP, что привело к обнаружению вторжения. Хакеры, предположительно из группы Chimera, использовали инструмент ChimeRAR для проникновения во внутреннюю сеть NXP.

Для взлома NXP Semiconductors злоумышленники в начале использовали украденные учетные данные сотрудников, полученные из предыдущих утечек информации на платформах, таких как LinkedIn и Facebook*. Затем они подбирали пароли для доступа к внутренней сети компании, успешно обходя защитные меры двухфакторной аутентификации и изменяя привязанные к системе мобильные номера. Хакеры действовали незаметно, периодически крадя новые документы из базы данных NXP и публикуя их на онлайн-сервисах облачного хранения, таких как Microsoft OneDrive, Dropbox и Google Drive.

После взлома NXP приняла меры по усилению безопасности, включая улучшение систем мониторинга, более строгий контроль за доступностью и передачей данных внутри сети. Эти шаги направлены на защиту от подобных инцидентов в будущем, обеспечение безопасности интеллектуальных активов и поддержку целостности сети.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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