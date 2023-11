Китайские хакеры более двух лет крали данные чипов NXP Semiconductors

Your browser does not support the audio element.

Хакерская группа Chimera из Китая проникла во внутреннюю сеть нидерландской компании NXP Semiconductors и, согласно информации от издания NRC, вела кражу интеллектуальной собственности в течение более двух лет, с конца 2017 по начало 2020 года. Целью хакеров стали документы NXP, связанные с разработкой и конструкцией микросхем. Масштаб преступления пока не раскрыт, но NXP является крупнейшим производителем микросхем в Европе.

Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate is licensed under "Hacker Rene" by Mr. Cacahuate is licensed under CC BY 2.0.