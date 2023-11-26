В Германии подходит к концу срок действия мер по стабилизации цен на электроэнергию и газ, как сообщает Reuters.
Граждане ФРГ могут пользоваться этими льготами до конца 2023 года, поскольку программа не будет продлеваться после марта 2024 года.
Правительство страны утвердило ограничительные меры по ценам на газ, электроэнергию и отопление в конце ноября 2022 года. Эти меры затрагивают частные домохозяйства и предприятия малого и среднего бизнеса.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.