В Германии истекает срок действия мер по сдерживанию цен на электроэнергию и газ

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В Германии подходит к концу срок действия мер по стабилизации цен на электроэнергию и газ, как сообщает Reuters.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Граждане ФРГ могут пользоваться этими льготами до конца 2023 года, поскольку программа не будет продлеваться после марта 2024 года.

Правительство страны утвердило ограничительные меры по ценам на газ, электроэнергию и отопление в конце ноября 2022 года. Эти меры затрагивают частные домохозяйства и предприятия малого и среднего бизнеса.