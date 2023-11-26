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В Германии истекает срок действия мер по сдерживанию цен на электроэнергию и газ

0:37
Мир

В Германии подходит к концу срок действия мер по стабилизации цен на электроэнергию и газ, как сообщает Reuters.

В Германии истекает срок действия мер по сдерживанию цен на электроэнергию и газ
Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Граждане ФРГ могут пользоваться этими льготами до конца 2023 года, поскольку программа не будет продлеваться после марта 2024 года.

Правительство страны утвердило ограничительные меры по ценам на газ, электроэнергию и отопление в конце ноября 2022 года. Эти меры затрагивают частные домохозяйства и предприятия малого и среднего бизнеса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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