Жители Киева опасаются покидать столицу Украины и направляться в другие области из-за возможности оказаться на фронте. Эту тенденцию отмечает ТАСС, ссылаясь на свидетельства очевидцев.
Один из местных жителей поделился своим опытом, отметив, что раньше люди с уверенностью посещали другие города и регионы без каких-либо страхов. Однако сейчас, по его словам, все стараются остаться в пределах Киева, так как за его пределами существует риск быть отправленным на фронт без предварительного уведомления.
Он также подчеркнул, что в контексте текущих событий многие жители потеряли веру в действующую власть и категорически не желают оказаться в армии. По словам очевидца, даже на западе Украины многие предпринимают шаги в подполье, опасаясь, что на каждом блокпосту могут вызвать в военкомат.
Мужчина добавил, что для жителей Киева мобилизация остается наибольшим источником беспокойства.
В соответствии с указом главы киевского режима Владимира Зеленского в Украине продолжает действовать военное положение и система мобилизации.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.