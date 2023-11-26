Жители Киева рассказали, что не покидают город из-за опасений попасть на фронт

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Жители Киева опасаются покидать столицу Украины и направляться в другие области из-за возможности оказаться на фронте. Эту тенденцию отмечает ТАСС, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Один из местных жителей поделился своим опытом, отметив, что раньше люди с уверенностью посещали другие города и регионы без каких-либо страхов. Однако сейчас, по его словам, все стараются остаться в пределах Киева, так как за его пределами существует риск быть отправленным на фронт без предварительного уведомления.

Он также подчеркнул, что в контексте текущих событий многие жители потеряли веру в действующую власть и категорически не желают оказаться в армии. По словам очевидца, даже на западе Украины многие предпринимают шаги в подполье, опасаясь, что на каждом блокпосту могут вызвать в военкомат.

Мужчина добавил, что для жителей Киева мобилизация остается наибольшим источником беспокойства.

В соответствии с указом главы киевского режима Владимира Зеленского в Украине продолжает действовать военное положение и система мобилизации.