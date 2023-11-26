Источником новости о смерти экс-полицейского США Дерека Шовина оказался пользователь соцсети

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Российские СМИ массово сообщили о кончине бывшего полицейского Дерека Шовина, который отбывал наказание за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Выяснилось, что никаких официальных заявлений о смерти экс-полицейского не появлялось. Новость распространилась только в русскоязычном интернет-сегменте.

Источником новости о смерти Дерека Шовина оказался пользователь соцсети Илона Маска.

Крупнейшие американские СМИ писали, что ножевые ранения, которые нанесли Шовину в федеральной тюрьме в Аризоне, не смертельны.

Ранее сообщалось, что убийство афромериканца спровоцировало массовые беспорядки в США.



