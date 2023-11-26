Российские СМИ массово сообщили о кончине бывшего полицейского Дерека Шовина, который отбывал наказание за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда.
Выяснилось, что никаких официальных заявлений о смерти экс-полицейского не появлялось. Новость распространилась только в русскоязычном интернет-сегменте.
Источником новости о смерти Дерека Шовина оказался пользователь соцсети Илона Маска.
Крупнейшие американские СМИ писали, что ножевые ранения, которые нанесли Шовину в федеральной тюрьме в Аризоне, не смертельны.
Ранее сообщалось, что убийство афромериканца спровоцировало массовые беспорядки в США.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.