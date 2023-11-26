Археологи в центральной Танзании в заповеднике Свага-Свага совершили удивительное открытие – 52 ранее неизвестных каменных убежища, украшенные наскальными рисунками. Исследование выявило, что большинство рисунков пострадали от выветривания, но несколько из них сохранились, включая три антропоморфные фигуры с гигантскими головами, привлекшие внимание ученых.
Особый интерес вызвал фриз изобразительного искусства в одном из объектов, Амак'хи 4. Среди рисунков были изображения животных, таких как антилопа гну, канна, буйвол и даже жираф. Однако выделялись человекоподобные фигуры с необычно большими головами, некоторые из них стилизованы под голову буйвола.
Исследователи обратили внимание на местную культуру сандаве, надеясь на помощь в толковании рисунков. В культуре сандаве не было изображений людей с головами буйвола или способности превращаться в буйволов. Тем не менее, рога буйвола играли важную роль в ритуалах сандаве.
Схожие изображения также были обнаружены в каменных убежищах в регионе Кондоа, что указывает на распространенность подобных мотивов в регионе. Во всех изображениях фигуры с гигантскими головами имеют одинаковое расположение и направление рук, хотя с некоторыми различиями в деталях, сообщает rusamara.com.
Ученые выяснили, что некоторые места с наскальными рисунками до сих пор используются местным народом сандаве для ритуалов, что может помочь в дальнейшем исследовании и толковании этих загадочных рисунков. Археологи продолжают свою работу, стремясь точнее датировать найденные рисунки и раскрывать их смысл.
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