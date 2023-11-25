Бизнесмен Дотком: В ЕС начали понимать, что стали инструментом США против БРИКС

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Жители стран Евросоюза начинают осознавать, что становятся объектом воздействия со стороны Соединенных Штатов в контексте борьбы против БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

По его мнению, это может объяснить увеличение популярности "пророссийских нарративов" в Европейском союзе.

"Возможно, сейчас европейцы осознают, что конфликт, разворачивающийся под эгидой США на Украине, представляет собой попытку противостояния группе БРИКС за счет собственных интересов европейцев", — написал он в социальной сети X.





