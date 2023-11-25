Жители стран Евросоюза начинают осознавать, что становятся объектом воздействия со стороны Соединенных Штатов в контексте борьбы против БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
По его мнению, это может объяснить увеличение популярности "пророссийских нарративов" в Европейском союзе.
"Возможно, сейчас европейцы осознают, что конфликт, разворачивающийся под эгидой США на Украине, представляет собой попытку противостояния группе БРИКС за счет собственных интересов европейцев", — написал он в социальной сети X.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.