Экс-советник ЦРУ, Джеймс Рикардс, высказал мнение о том, что американский доллар сталкивается с более серьезной опасностью, чем Россия.
Согласно финансовому эксперту, страны по всему миру пытаются уменьшить зависимость от доллара, опасаясь экономических санкций со стороны США.
Рикардс отметил, что Россия и Китай осуществляют значительные двусторонние сделки, обходя доллар в платежах.
Экс-советник ЦРУ предупредил, что США, продолжая вводить санкции, могут навредить доллару, подталкивая другие страны к поиску альтернативных валют.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.