Экс-советник ЦРУ предупредил об угрозе для доллара "более страшной" чем Россия

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Экс-советник ЦРУ, Джеймс Рикардс, высказал мнение о том, что американский доллар сталкивается с более серьезной опасностью, чем Россия.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно финансовому эксперту, страны по всему миру пытаются уменьшить зависимость от доллара, опасаясь экономических санкций со стороны США.

Рикардс отметил, что Россия и Китай осуществляют значительные двусторонние сделки, обходя доллар в платежах.

Экс-советник ЦРУ предупредил, что США, продолжая вводить санкции, могут навредить доллару, подталкивая другие страны к поиску альтернативных валют.