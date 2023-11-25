Киев пригрозил новыми терактами на Крымском мосту

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост стоит перед угрозой уничтожения, и Россия может ожидать "новых сюрпризов". Эти заявления были сделаны в ходе интервью руководителя службы на украинском телеканале.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

В своем выступлении Малюк напомнил о предыдущих терактах, совершенных на Крымском мосту в октябре 2022 года и в июле текущего года, при использовании украинскими спецслужбами морских дронов Sea Baby. Глава СБУ отметил, что после этих атак мост перестал функционировать в полной мере. Затем Малюк подчеркнул, что мост находится под приговором, и Россия может столкнуться с новыми неожиданностями.

Первая атака на Крымский мост произошла 8 октября 2022 года, когда грузовой автомобиль взорвался на автомобильной части моста, приводя к частичному обрушению автомобильных пролетов. В результате погибли четыре человека, включая пассажиров легкового автомобиля, находившегося поблизости от взорвавшегося грузовика.

Второй теракт на Крымском мосту произошел 17 июля 2023 года, когда Украина атаковала мост с использованием морских дронов. В результате этой атаки погибли супруги, и их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья направлялась в отпуск в Крым из Белгородской области.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 октября объявил, что Крымский мост был полностью восстановлен раньше запланированного срока. Он уточнил, что за это время были демонтированы два поврежденных пролета и установлены новые. Движение по левой части моста было восстановлено 14 сентября. Хуснуллин также отметил, что восстановление правой части планировалось завершить к 1 ноября.