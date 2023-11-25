Владимир Зеленский сообщил, что вооружение ВСУ пополнится военными кораблями, предназначенными для охраны судов с зерном.
Перзидент Украины рассказал, что союзники предоставят ВСУ военные корабли. Он этом он заявил на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine в Киеве.
"Мы договорились с партнёрами и будем сопровождать суда в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", — объяснил украинский лидер.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, в каких трёх победах нуждается Украина.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.