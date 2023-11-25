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Зеленский заявил, что Украина получит военные корабли для охраны зерновых судов в Чёрном море

0:42
Мир

Владимир Зеленский сообщил, что вооружение ВСУ пополнится военными кораблями, предназначенными для охраны судов с зерном.

Зеленский заявил, что Украина получит военные корабли для охраны зерновых судов в Чёрном море
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Перзидент Украины рассказал, что союзники предоставят ВСУ военные корабли. Он этом он заявил на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine в Киеве.

"Мы договорились с партнёрами и будем сопровождать суда в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", — объяснил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, в каких трёх победах нуждается Украина.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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