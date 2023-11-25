Глава пресс-службы министерства труда и социального развития Дагестана Надия Джамалудинова заявила, что некоторые жители республики готовы усыновить детей-сирот из Палестины. Предварительно Минтруд Дагестана сообщил о создании штаба в Махачкале для сбора гуманитарной помощи, предназначенной для палестинских беженцев, сообщает argumenti. ru.
Надия Джамалудинова подчеркнула, что местные жители обращались по "горячей линии" с вопросами о наличии детей-сирот, готовых к усыновлению. Отмечается, что на данный момент такой информации нет, и необходимо подождать прибытия беженцев.
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