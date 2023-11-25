Венгерские районы Закарпатья прекратились в гетто, которое не может интегрироваться в украинское сообщество из-за незнания языка, заявил глава венгерской общины Тибор Томпа.
По его словам, такие "неразмовляющие" районы оказались в изоляции. Он подчеркнул, что даже этнические украинцы отдают своих детей в венгерские школы из-за того, что не могут оправить их в государственное учреждение.
"Это привело к созданию одноязычного гетто, и эти люди абсолютно не интегрированы в украинское общество", — заявил Томпа в эфире "Радио НВ".
Он подчеркнул, что такие люди ущемлены в правах, и не могут рассчитывать на государство.
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