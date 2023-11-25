Политолог Семченко: русскоязычных боевиков ВСУ уже списали

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На Украине активно набирают обороты языковые скандалы, в частности Киев стремится искоренить "всё русское", однако этот вопрос не коснулся русскоговорящих боевиков, которые воюют на стороне ВСУ, заявил политолог Александр Семченко.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

По его словам, украинцы относятся к русскоязычным боевикам, как ко второму сорту. А власть просто не обращает на них внимания, так как "списала" со счетов.

"Я отмечаю, что претензий у чиновников и националистов нет только к военнослужащим, которые находятся на фронте. Почему? Видимо, этих людей уже списали", — пояснил политолог "Известиям".

Он подчеркнул, что у мирного населения дела обстоят куда хуже. Людей подвергают репрессиям, они теряют работу и постоянно вынуждены оправдываться за незнание мовы.

Ранее стало известно, что в Киеве намерены объявить войну даже глухонемым, которые изъясняются на русском языке жестов.