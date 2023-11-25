Победа в парламенте Нидерландов партии Герта Вилдерса станет угрозой для политики Евросоюза в отношении Украины, заявили аналитики.
По мнению авторов, Вилдерс — это худший кошмар для ЕС в виду его позиции по вопросу союза.
"Герт Вилдерс — худший кошмар ЕС. Голландский правый политик, победивший в выборах, поддерживает выход страны из Евросоюза", — пишет Politico.
Авторы уточняют, что партия Герта Вилдерса не станет "водить дружбу" с Евросоюзом, а значит, станет угрозой и для Украины в контексте выделения военной помощи стране.
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