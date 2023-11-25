Politico: победа Вилдерса в Нидерландах — худший кошмар для Украины и ЕС

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Победа в парламенте Нидерландов партии Герта Вилдерса станет угрозой для политики Евросоюза в отношении Украины, заявили аналитики.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

По мнению авторов, Вилдерс — это худший кошмар для ЕС в виду его позиции по вопросу союза.

"Герт Вилдерс — худший кошмар ЕС. Голландский правый политик, победивший в выборах, поддерживает выход страны из Евросоюза", — пишет Politico.

Авторы уточняют, что партия Герта Вилдерса не станет "водить дружбу" с Евросоюзом, а значит, станет угрозой и для Украины в контексте выделения военной помощи стране.