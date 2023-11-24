По словам главы фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, была возможность закончить боевые действия на Украине весной 2022 года, однако киевские власти не согласились на условия российской стороны.
Арахамия, являвшийся членом украинской делегации на российско-украинских переговорах в Стамбуле весной 2022, заявил, что тогда русские были согласны на завершение военных действий, если Украина объявит себя нейтральной страной по примеру Финляндии, и откажется от планов по вступлению в НАТО.
По словам депутата, последнее условие было ключевым.
Однако по окончанию стамбульского этапа переговоров премьер Британии Борис Джонсон обратился к Киеву с призывом не заключать с Россией никаких соглашений.
"Кроме того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", — заявил Арахамия в интервью телеканалу "1+1".
Машина с актёром Максимом Шахровом вылетела на встречную полосу.