В Раде заявили, что в Британии призвали Украину не подписывать мир с Россией весной 2022 года

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По словам главы фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии, была возможность закончить боевые действия на Украине весной 2022 года, однако киевские власти не согласились на условия российской стороны.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Арахамия, являвшийся членом украинской делегации на российско-украинских переговорах в Стамбуле весной 2022, заявил, что тогда русские были согласны на завершение военных действий, если Украина объявит себя нейтральной страной по примеру Финляндии, и откажется от планов по вступлению в НАТО.

По словам депутата, последнее условие было ключевым.

Однако по окончанию стамбульского этапа переговоров премьер Британии Борис Джонсон обратился к Киеву с призывом не заключать с Россией никаких соглашений.