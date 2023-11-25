Венгрия намерена подписать соглашение о поставках газа из Турции до конца года

1:58 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Венгрия надеется заключить соглашение о поставках газа с турецкой компанией Botas до конца текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджыром в Будапеште.

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Сийярто отметил важную роль Турции в обеспечении энергоресурсами Венгрии и сообщил о текущих переговорах с крупнейшей турецкой энергетической компанией о заключении соглашения по закупке газа к концу года. Глава МИД поделился этой информацией на своей странице в Facebook (запрещённой в России и принадлежащей корпорации Meta, признанной экстремистской).

Ранее Сийярто высказывал планы Венгрии по приобретению 275 млн кубометров газа, добываемого в Турции, весной и летом 2024 года. Он также отметил, что переговоры с Botas находятся на завершающей стадии, что дополнительно укрепит роль Турции в обеспечении энергетической безопасности Венгрии.

Сийярто подчеркнул значение Турции в качестве транзитной страны, через которую транспортируется газ из России и других стран в Европу. Он предвидит увеличение этой роли в связи с возрастающими поставками топлива из Азербайджана и, в перспективе, возможной транспортировкой газа из Туркмении. По его мнению, энергетическое сотрудничество между Венгрией и Турцией приобретает новые грани.

Венгрия по-прежнему основным образом получает газ из России через трубопровод "Турецкий поток" и его ответвления через Болгарию и Сербию. Тем не менее, страна стремится диверсифицировать источники и поставки энергоносителей, сохраняя долгосрочные контракты с проверенными и надёжными партнерами, включая российский "Газпром".