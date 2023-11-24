В Киеве заявили, что готовятся провести волну демобилизации

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пообещал, что киевские власти собираются провести волну демобилизации в самом ближайшем будущем.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Данилов уточнил, что демобилизованы будут украинские военные, срок срочной службы которых закончился. По его словам, речь идёт о те, кто пополнил ряды ВСУ до февраля 2022 года.

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент Зеленский попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы", — сказал Данилов в эфире "Украинского радио".

Секретарь СНБО заверил, что демобилизация непременно произойдёт, и в Киеве точно знают, какие количество военных покинут ряды ВСУ.

Данилов добавил, что если срок службы солдата-срочника закончился, но он хочет воевать и дальше, у него есть такая возможность при заключении контракта. Остальных власти пообещали демобилизовать, назвав этот шаг "справедливым".