Спикер ВСУ Игнат предупредил, что Россия накопила 900 ракет, чтобы ударить по украинской энергосистеме

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Российские военные подготовились к предстоящей зиме, накопив около 900 ракет высокой дальности, которые они собираются использовать для нанесения ударов по украинской энергосистеме. Об этом предупредил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По словам Игната, в Киеве заметили, сколько именно ВС РФ обычно используют боеприпасов в месяц, и обратили внимание, что эти снаряды уже несколько месяцев не применялись интенсивно.

"100 ракет в месяц они могут производить. Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или даже 900. Именно такое количество высокоточных дальнобойных [ракет есть у ВС РФ], — сказал Игнат, которого цитирует «Страна.ua».

Ранее спикер южной группировки ВСУ Наталья Гуменюк высказалась на ту же тему, заметив, что в Крыму у ВС РФ накоплено как минимум 800 ракет, которые явно будут использованы для выведения из строя энергетических объектов Украины. Гуменюк уточнила, что она имеет в виду российские ракеты «Калибр» и «Оникс».