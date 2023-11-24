Вучич похвалил "зловещий звук" российских вертолетов Ми-35

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Президент Сербии Александр Вучич оценил вертолёты российского производства Ми-35П, полученные от Кипра. По его словам, украинский конфликт наглядно показал, какое оружие является актуальным и эффективным в текущих реалиях.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Осматривая 11 ударных вертолётов на военном аэродроме Батайница, сербский лидер отметил, что это "настоящие танки".

"Все покупают то, что работает", — подчеркнул глава государства.

Как прежде сообща Вучич, Сербия планирует приобрести в 2022–2023 годах порядка 30 вертолётов: 10 H-145 производства компании Airbus, 4 Ми-35, 3 Ми-17 и 11 подержанных Ми-35.

Ударные вертолёты Ми-35 — это модернизированная версия Ми-24, предназначенная для уничтожения бронетехники и живой силы противника, а также огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений.