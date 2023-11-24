Власти Эстонии устанавливают на границе с Россией в Нарве "зубы дракона"

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Правительство Эстонии приняло решение поставить на границе с Россией бетонные заграждения.

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Власти Эстонии на границе с Россией в Нарве возводят дополнительные бетонные заграждения, которые назвают "зубами дракона".

О подготовке к закрытию границы с Россией рассказали на портале государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что после сокращения военной помощи Украине под угрозой может оказаться Литва.