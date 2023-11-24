Правительство Эстонии приняло решение поставить на границе с Россией бетонные заграждения.
Власти Эстонии на границе с Россией в Нарве возводят дополнительные бетонные заграждения, которые назвают "зубами дракона".
О подготовке к закрытию границы с Россией рассказали на портале государственного телерадиовещания Эстонии ERR.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что после сокращения военной помощи Украине под угрозой может оказаться Литва.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.