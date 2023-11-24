Жители подконтрольного Киеву Запорожья массово обращаются за помощью по вопросу переезда в Россию

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Граждане Украины, проживающие в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, в массовом порядке просят им помочь переехать в Россию. Об этом проинформировал глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Чиновник уточнил, что российская администрация получает сотни подобных обращений.

"К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Представитель администрации региона отметил, что люди понимают, что режим Владимира Зеленского преступен, и не желают иметь к нему хоть какое-то отношение.

Просьбы о помощи российские власти Запорожской области также получают от жителей региона, которые были вынуждены уехать за границу, и сейчас в статусе беженцев находятся на территории ЕС, в частности, в Германии, Словакии и Австрии, добавил Рогов.