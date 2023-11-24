Более 37 миллиардов долларов получил бюджет Украины в этом году, сообщило министерство финансов страны в своём телеграм-канале в пятницу.
Ведомство перечислило основные внешние источники финансирования по состоянию на 23 ноября:
- макрофинансовая помощь Евросоюза — 17,9 миллиарда долларов;
- американские гранты — 10,9 миллиарда долларов;
- программа расширенного финансирования МВФ — 3,6 миллиарда долларов;
- льготное финансирование от Канады — 1,8 миллиарда долларов.
Кроме того, ещё 14,1 миллиарда долларов удалось привлечь, выпустив облигации внутреннего госзайма.
Бюджет Украины на текущий год составлен с рекордным дефицитом, поэтому без внешних вливаний стране попросту не выжить. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Киев рассчитывает получить от западных союзников до 42 миллиардов долларов на покрытие расходов.
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