Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Екатеринбурга ударила беременную женщину в живот
Sohu: Япония преподнесла России сюрприз, но Москву он не впечатлил
В Орловской области трое мужчин похитили школьницу и увезти в Краснодарский край
Песков: скоро состоится большая пресс-конференция Путина
Три уголовных дела возбудили против Шарлота
Нутрициолог Никитина: “Перед сном должен быть некий ритуал”
Финляндия сообщила МИД РФ о причине закрытия границ
Глава МИД Литвы: Северная Корея помогает России больше, чем Евросоюз помогает Украине
"Царьград": "Мы вернули право называться "русскими", вернём и право называться Империей"

Минфин Украины раскрыл внешние источники пополнения госбюджета

1:05
Мир » Бывший СССР » Украина

Более 37 миллиардов долларов получил бюджет Украины в этом году, сообщило министерство финансов страны в своём телеграм-канале в пятницу.

Минфин Украины раскрыл внешние источники пополнения госбюджета
Фото: topwar.ru

Ведомство перечислило основные внешние источники финансирования по состоянию на 23 ноября:

  • макрофинансовая помощь Евросоюза — 17,9 миллиарда долларов;
  • американские гранты — 10,9 миллиарда долларов;
  • программа расширенного финансирования МВФ — 3,6 миллиарда долларов;
  • льготное финансирование от Канады — 1,8 миллиарда долларов.

Кроме того, ещё 14,1 миллиарда долларов удалось привлечь, выпустив облигации внутреннего госзайма.

Бюджет Украины на текущий год составлен с рекордным дефицитом, поэтому без внешних вливаний стране попросту не выжить. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Киев рассчитывает получить от западных союзников до 42 миллиардов долларов на покрытие расходов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
Песков: скоро состоится большая пресс-конференция Путина
Три уголовных дела возбудили против Шарлота
Нутрициолог Никитина: “Перед сном должен быть некий ритуал”
Финляндия сообщила МИД РФ о причине закрытия границ
Глава МИД Литвы: Северная Корея помогает России больше, чем Евросоюз помогает Украине
"Царьград": "Мы вернули право называться "русскими", вернём и право называться Империей"
Журова: согласие украинцев на территориальные уступки России связано с желанием попасть в ЕС
Мединский заявил, что "вызывающую изжогу у релокантов" главу про СВО в учебнике истории пришлось переписать
Путину показался интересным вывод американской нейросети, проанализировавшей высадку американцев на Луну
Глава Чечни Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий под Белгородом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников