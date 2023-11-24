Минфин Украины раскрыл внешние источники пополнения госбюджета

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Более 37 миллиардов долларов получил бюджет Украины в этом году, сообщило министерство финансов страны в своём телеграм-канале в пятницу.

Фото: topwar.ru

Ведомство перечислило основные внешние источники финансирования по состоянию на 23 ноября:

макрофинансовая помощь Евросоюза — 17,9 миллиарда долларов;

американские гранты — 10,9 миллиарда долларов;

программа расширенного финансирования МВФ — 3,6 миллиарда долларов;

льготное финансирование от Канады — 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, ещё 14,1 миллиарда долларов удалось привлечь, выпустив облигации внутреннего госзайма.

Бюджет Украины на текущий год составлен с рекордным дефицитом, поэтому без внешних вливаний стране попросту не выжить. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Киев рассчитывает получить от западных союзников до 42 миллиардов долларов на покрытие расходов.