Крупнейший немецкий таблоид Bild сообщил читателям сенсационную новость: США и Германия хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с РФ, поставляя лишь оружие, необходимое для удержания фронта.
Об этом пишет Bild в пятницу, 24 ноября, со ссылкой на собственные инсайдерские источники в правительственных кругах Германии.
"Германо-американский план — поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории", — сообщает таблоид.
Проводя такую стратегию, кураторы киевского режима дают месседж Зеленскому, что "дальше так продолжаться не может" и необходимо начинать переговоры с Россией.
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