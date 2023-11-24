Bild: США и Германия намерены склонить Зеленского к переговорам с Россией

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Крупнейший немецкий таблоид Bild сообщил читателям сенсационную новость: США и Германия хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с РФ, поставляя лишь оружие, необходимое для удержания фронта.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Об этом пишет Bild в пятницу, 24 ноября, со ссылкой на собственные инсайдерские источники в правительственных кругах Германии.

"Германо-американский план — поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории", — сообщает таблоид.

Проводя такую стратегию, кураторы киевского режима дают месседж Зеленскому, что "дальше так продолжаться не может" и необходимо начинать переговоры с Россией.