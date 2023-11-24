Глава МИД Литвы заявил о втягивании Украины в мирные переговоры с РФ: это победа Путина

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что Запад может заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией.

Фото: mybroadband.co.za

Ландсбергис не исключил такого сценария, при котором Украину вынудят сесть за стол переговоров с Россией. На такой шаг Киев может толкнуть отсутствие поставок западного вооружения.

"Тогда это может стать неизбежностью, но настолько жестокой и циничной, что де-факто надо будет признать и говорить совершенно откровенно о победе Путина", — заявил министр иностранных дел Литвы.

Он назвал положение Кремля удобным, так как Москва, по его мнению, располагает временем.

Ранее сообщалось, что Литва готова помочь Украине с реформами.