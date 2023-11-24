SwebbTV: приказ Зеленского о новобранцах на передовой сокращает их жизнь до двух-трёх дней

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Решение украинского президента Владимира Зеленского отправлять на передовую новобранцев гарантирует их быструю гибель на поле боя.

Фото: edition.cnn.com

"На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем выживают два-три дня", — говорится в материале издания Swebbtv.

Авторы обратили внимание, что киевские власти бросают украинцев на поле боя, где они практически обречены.

По мнению обозревателей, этот приказ Зеленского начисто лишён рациональности и разума. Они отметили, что нынешний украинский лидер напоминает оторванного от реальности Гитлера, прячущегося в бункере.