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Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ

1:10
Мир

Политический аналитик Яцек Бартосяк считает, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на непризнание США поражения боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Таким образом, украинскому лидеру приходится действовать исключительно с оглядкой на настроения Вашингтона.

Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ
Фото: edition.cnn.com

"Россия выигрывает. <…> Невооружённым глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и Залужным - назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть, включая президента", — отметил Бартосяк в эфире Radio Wnet.

При этом политолог отметил, что для США будет неприемлемо узнать, что Украина проиграла, так что страна продолжит помогать Киеву.

По мнению эксперта, пока что происходит политическая схватка на тему того, кого можно будет обвинить в неудачах ВСУ на фронте. Так как Украина полностью зависит от военной помощи со стороны западных союзников и Вашингтона, то именно Америка решает, какое развитие получит украинский конфликт в ближайшие месяцы.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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