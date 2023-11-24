Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ

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Киев находится в ужасной ситуации, и в действиях лидеру Владимиру Зеленскому приходится оглядываться на настроения Вашингтона. Об этом заявил политолог из Польши Яцек Бартосяк.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Россия побеждает. Видно невооружённым глазом, что между военным и политическим руководством — главкомом Валерием Залужным и Зеленским — зреет конфликт. Солдаты ВСУ поддержат генерала, поскольку ненавидят политическую власть и президента. Это формула дестабилизации", — рассказал политолог в эфире Radio Wnet.

Бартосяк убеждён, что Зеленский надеется на неприемлемость признания поражения Украины для администрации Джо Байдена. И по этой причине США продолжат поддерживать Киев. Сегодня идёт политическая схватка за возможность свалить на кого-либо все неудачи на передовой.

"Украина зависима от помощи извне, особенно от Белого дома. Поэтому американцы определяют сценарий развития конфликта в ближайшие месяцы", — подытожил эксперт.

Западная пресса всё чаще признаёт усталость ЕС и США от украинского конфликта. По данным телеканала NBC, чиновники Запада обсуждают с Киевом возможные компромиссы в мирных переговорах с Россией. Не утихает в СМИ и тема конфликта между Зеленским и Залужным. Газета The Washington Post отмечала, что возможная политическая карьера главкома ВСУ представляет угрозу для президента Украины. Одним из косвенных подтверждений конфликта корреспонденты считают материал Залужного о тупике на линии соприкосновения. Зеленский постарался отмахнуться от признаний генерала, заявив об усталости военнослужащих.