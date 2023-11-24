Политолог Сытенков: Украину ждет кризис, который усилят Венгрия и Словакия

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Украина столкнулась с угрозой дефицита продовольствия из-за забастовок перевозчиков на польско-украинской границе. Об этом сообщил военный эксперт, посредник и политолог Максим Сытенков в интервью URA.RU, подчеркнув, что ситуация может ухудшиться, если к протестам присоединятся Словакия и Венгрия.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что ущерб наносится не только компаниям-перевозчикам, но и всей украинской экономике, которая теряет до 20 миллионов долларов ежедневно. Эта ситуация, направленная против украинских перевозчиков, негативно сказывается на интересах Киева. Если словаки и венгры также примкнут к протестам, а поляки утверждают, что они будут продолжаться до начала 2024 года, то Украина может столкнуться с дефицитом продуктов, товаров и услуг на новогодние праздники и в начало зимнего периода.

Сытенков предупредил, что блокада Украины может продлиться дольше, чем заявленные сроки. Он отметил, что это согласованная акция до определенной даты, и ее продолжение зависит от развития обстоятельств. Эксперт также отметил, что польские власти молчат по этому поводу, так как граждане имеют право выражать свой протест мирным способом.

Польша, по мнению Сытенкова, реагирует на высокую конкуренцию со стороны украинских продавцов. Он подчеркнул, что перевозки по Украине стали рискованным предприятием из-за закрытия морского пути, и украинские перевозчики, получив возможность свободного перемещения грузов по Европе без квот и лицензий, снизили цены на свои услуги. Польская сторона, по его мнению, защищает свои экономические интересы, ограничивая возможности украинских перевозчиков.