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Польский эксперт рассказал о плане Зеленского

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Мир

Как считает польский политолог, Зеленский рассчитывает на то, что руководства США будет совершенно неприемлемо признать, что Украина потерпела поражение в военном конфликте, а потому она продолжит оказывать помощь Киеву.

Польский эксперт рассказал о плане Зеленского
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Россия выигрывает. <…> Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и Залужным — назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть, включая президента. Это формула дестабилизации", — сказал эксперт.

Ряд западных СМИ ранее сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты WР отмечали, что Залужный, имеет авторитет среди гражданского населения и среди военных и может представлять угрозу для Зеленского, если захочет начать политическую карьеру.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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