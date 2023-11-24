В ЕС заявили, что Запад не понял главного — сейчас проигрывает не только Украина

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Коллективный Запад не понял главного — сегодня в украинском конфликте проигрывает не только Киев.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщает польская газета Gazeta Wyborcza.

По словам автора статьи, РФ торжествует, понимая, что победа её армии близка, а вот на противоположной стороне настроения другие.

У Вашингтона кончаются деньги на ВСУ, а без них Украина сдастся. В Европейском Союзе сплошные споры, конфликты, колебания и страх.

После победы Москва будет не только издеваться над коллективным Западом, пишет автор материала, подчёркивая, что Россия обязательно всем напомнит, с чего всё началось. А началось всё с требования не брать Украину в военный блок НАТО и вывести Альянс на границы 1997 года.