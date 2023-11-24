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В США священник соблазнил ученицу и сбежал с ней в Италию

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский священник католической церкви из штата Алабама Александр Кроу вступил в брак с 18-летней Тейлор Викторией Харрисон, которую он соблазнил, ещё когда она была школьницей, как сообщает New York Post. Прошедшим летом этот удивительный союз нашёл свою гавань в Италии, где они прожили четыре месяца, и по возвращении домой уже стали мужем и женой.

В США священник соблазнил ученицу и сбежал с ней в Италию
Фото: by acor-cannes is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0

Отмечается, что Харрисон окончила католическую среднюю школу Макгилл-Тулен, где ей преподавал Кроу, и получила аттестат лишь в 2023 году. Длительность их романа неизвестна. Ситуация стала явной, когда администрация учебного заведения обнаружила любовное письмо от Харрисона в День святого Валентина.

В ответ на это власти штата начали расследование в отношении священника, что побудило пару покинуть страну и укрыться в Европе. В начале ноября дело против Кроу было закрыто из-за отсутствия доказательств, и тогда священник и выпускница вернулись на родину.

В июле архиепископ Томас Дж. Роди объявил об отстранении от священства Алекса Кроу, запретив ему одеваться и представлять себя священником, по заявлению местной архиепархии.

Хотя формально Кроу оставался священнослужителем, его отношения и брак с ученицей, скорее всего, вызовут реакцию Ватикана и, вероятно, приведут к лишению его священнического сана.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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