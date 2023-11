Американский священник католической церкви из штата Алабама Александр Кроу вступил в брак с 18-летней Тейлор Викторией Харрисон, которую он соблазнил, ещё когда она была школьницей, как сообщает New York Post. Прошедшим летом этот удивительный союз нашёл свою гавань в Италии, где они прожили четыре месяца, и по возвращении домой уже стали мужем и женой.

Фото: by acor-cannes is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0