NS: Россия и КНР отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что западные лидеры ошибочно считают, что США и Европа всё ещё имеют доминирующее положение в мире, в то время как Россия и Китай уже отнимают у Запада союзников на Глобальном Юге. Он указал, что Владимир Путин нашёл союзника в китайском лидере Си Цзиньпине в своей борьбе против США и их союзников.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

"Запад теряет союзников среди внеблоковых государств. <…>. Китай стал главным инвестором в Чили. Китай и Россия крайне активны в Африке. Эти страны (Глобального Юга. — Прим. Ред.) больше не играют за нас", — предупредил обозреватель в статье для британского издания New Statesman.

Мюнхау отметил, что одной из причин неудачной западной дипломатии стало использование санкций, которые вызвали отрицательную реакцию не только в странах, подвергшихся ограничениям, но и в государствах Глобального Юга. Журналист добавил, что антироссийские меры не только отталкивают другие страны от Запада, но и оказываются неэффективными, например, ценовые потолки на нефть не сработали, отметил он.

"Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. <…>. Не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы, <…>, всё ещё управляем миром", — посетовал Мюнхау.

Обозреватель считает, что "высокомерие и невежество" Запада приведут к поражению на всех фронтах: на Украине, в Израиле и в экономической борьбе с КНР.