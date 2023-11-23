Глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Клинцевич объяснил, по какой причине Россия сейчас реже использует крылатые ракеты "Калибр" в зоне спецоперации.
Эксперт отметил, что Украина никогда не сможет изменить ситуацию на поле боя, пока не начнёт наращивать возможности своих РЭБ и артиллерии, и, конечно, военной авиации. А она, в свою очередь, подразумевает не только боевые самолёты, но также и авиасредства поражения, и ПВО.
Клинцевич в разговоре с Радио "Комсомольская правда" подчеркнул, что 20 и даже 90 самолётов не спасут Украину, — для этого ей требуются сотни бортов. Однако как только новые украинские самолёты будут засечены Россией на аэродромах Незалежной, по ним сразу же будет нанесён удар российскими крылатыми ракетами.
"Последнее время мы бьём только небольшими дронами "Герань", а "Калибры" сохраняем. Мы можем выпускать их более сотни в месяц. Значит, когда-то на них несколько тысяч может потом навалиться", — сказал Клинцевич.
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