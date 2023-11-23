Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Круглова советует пожилым людям избегать молочных продуктов при проблемах с вздутием
"Я свою миссию выполнила": выяснились подробности болезни Аллы Пугачёвой
Поставка военных грузов Киеву блокирована бастующими польскими перевозчиками
Российские программисты создали приложение для рыбаков
Цели на Украине неизвестны ни конгрессу, ни НАТО — это главный провал политики США
Киев обратился к Польше с требованием разблокировать движение на КПП после смерти второго украинского водителя
Блогер-либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск
Эксперт Грессель: Шольц и Байден стремятся к заморозке конфликта на Украине
Фермерский протест в Молдавии

Аналитик Клинцевич предупредил, что ВС РФ могут ударить по Украине тысячами "Калибров"

1:08
Мир

Глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Клинцевич объяснил, по какой причине Россия сейчас реже использует крылатые ракеты "Калибр" в зоне спецоперации.

Аналитик Клинцевич предупредил, что ВС РФ могут ударить по Украине тысячами "Калибров"
Фото: https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12169081@egNews by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83981983

Эксперт отметил, что Украина никогда не сможет изменить ситуацию на поле боя, пока не начнёт наращивать возможности своих РЭБ и артиллерии, и, конечно, военной авиации. А она, в свою очередь, подразумевает не только боевые самолёты, но также и авиасредства поражения, и ПВО.

Клинцевич в разговоре с Радио "Комсомольская правда" подчеркнул, что 20 и даже 90 самолётов не спасут Украину, — для этого ей требуются сотни бортов. Однако как только новые украинские самолёты будут засечены Россией на аэродромах Незалежной, по ним сразу же будет нанесён удар российскими крылатыми ракетами.

"Последнее время мы бьём только небольшими дронами "Герань", а "Калибры" сохраняем. Мы можем выпускать их более сотни в месяц. Значит, когда-то на них несколько тысяч может потом навалиться", — сказал Клинцевич.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Последние материалы
Диетолог Круглова советует пожилым людям избегать молочных продуктов при проблемах с вздутием
"Я свою миссию выполнила": выяснились подробности болезни Аллы Пугачёвой
Психолог назвала основную причину возникновения синдрома Мюнхгаузена
Поставка военных грузов Киеву блокирована бастующими польскими перевозчиками
Российские программисты создали приложение для рыбаков
Цели на Украине неизвестны ни конгрессу, ни НАТО — это главный провал политики США
Аналитик Клинцевич предупредил, что ВС РФ могут ударить по Украине тысячами "Калибров"
Киев обратился к Польше с требованием разблокировать движение на КПП после смерти второго украинского водителя
Блогер-либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск
Эксперт Грессель: Шольц и Байден стремятся к заморозке конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников