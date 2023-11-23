Аналитик Клинцевич предупредил, что ВС РФ могут ударить по Украине тысячами "Калибров"

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Клинцевич объяснил, по какой причине Россия сейчас реже использует крылатые ракеты "Калибр" в зоне спецоперации.

Фото: https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12169081@egNews by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83981983

Эксперт отметил, что Украина никогда не сможет изменить ситуацию на поле боя, пока не начнёт наращивать возможности своих РЭБ и артиллерии, и, конечно, военной авиации. А она, в свою очередь, подразумевает не только боевые самолёты, но также и авиасредства поражения, и ПВО.

Клинцевич в разговоре с Радио "Комсомольская правда" подчеркнул, что 20 и даже 90 самолётов не спасут Украину, — для этого ей требуются сотни бортов. Однако как только новые украинские самолёты будут засечены Россией на аэродромах Незалежной, по ним сразу же будет нанесён удар российскими крылатыми ракетами.