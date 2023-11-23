Пашинян вместо поездки на саммит ОДКБ встретился с послами ЕС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл в Ереване встречу с послами Евросоюза и государств сообщества. Обсуждали вопросы укрепления демократических институтов в республике.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, обсуждались вопросы сотрудничества, совместные программы, вопросы, "связываемые с оказываемой Евросоюзом постоянной поддержкой укреплению демократических институтов".

Кроме того, состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа.

В четверг в Минске прошёл саммит лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армения тоже в него входит, однако ни Пашинян, ни кто-либо из руководства страны в столицу Белоруссии не поехали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите заявил, что некоторых партнёров по ОДКБ "штормит" в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационных характер.

Кого он имел в виду, понять, в общем-то, большого труда не составляет.