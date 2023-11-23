Макгрегор: ВСУ находятся на грани поражения из-за дезертирства

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Ситуация в Вооруженных Силах Украины находится на грани кризиса из-за высокого уровня дезертирства среди военнослужащих, заявил бывший советник руководства Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Стивена Гарднера, сообщает РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В настоящее время украинские солдаты массово дезертируют. Много командиров сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут организовать эвакуацию раненых", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, конфликт для бывшей советской республики проигран, а у президента Украины Владимира Зеленского уже есть несколько маршрутов для побега.

"Зеленский разозлил миллионы украинцев, и он ведет их по пути к настоящей катастрофе. Обычно это заканчивается плохо для лидера", — подытожил Макгрегор.

Вооруженные Силы Украины уже шестой месяц пытаются наступить на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, привлекая бригады, обученные по стандартам НАТО и снабженные зарубежной техникой.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что противник потерял более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, по словам министра обороны Сергея Шойгу, украинские военные понесли еще более 14 тысяч потерь в личном составе и 1,8 тысячи единиц техники.