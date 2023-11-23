Американского актёра Джейми Фокса обвинили в сексуальном насилии

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Обладатель Оскара Джейми Фокс столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии, связанными с инцидентом, произошедшим в 2015 году.

Фото: Openverse by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 3.0

Истец утверждает, что в ресторане на крыше Манхэттена актер домогался до потерпевшей и оказывал физическое воздействие, сообщает Telegram-канал "Комсомольская Правда".

По ее словам, после просьбы о совместной фотографии Фокс сделал несколько комплиментов и якобы увлек ее в укромное место, проникая руками под одежду. Инцидент был прерван подругой потерпевшей, но последствия, включая "физические и эмоциональные травмы, беспокойство, страдание, смущение и экономический ущерб", послужили основанием для подачи иска.

Голливудский актёр Джейми Фокс известен по ролям в таких фильмах, как "Законопослушный гражданин", "Джанго освобождённый", "Штрум Белого дома" и др.