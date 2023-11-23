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"Газета Выборча": дата полной победы России наступает

1:21
Мир

Ведущее национальное польское издание "Газета Выборча" опубликовала статью Вацлава Радзивиновича о трудном положении на территории современной Украины, сообщает EADaily.

"Газета Выборча": дата полной победы России наступает
Фото: Минобороны РФ

Заголовок однозначно выделяется: "Москва торжествует, Запад колеблется".

Автор, который в прошлом работал корреспондентом "Газеты Выборча" в Москве в 1990–2000 годах, и также является автором книг "Сочи: путинские игры" и "Гоголь в эпоху "Гугл": репортажи из России", делает вывод:

"В России наблюдается все более триумфальное настроение. Там уже говорят, что дата полной победы наступает. Однако побеждена не только Украина — это и мы, Запад в целом, переживаем постыдное поражение".

Леонид Свиридов, российский политолог, комментирует замечания своего польского коллеги следующим образом:

"В Варшаве готовятся к смене власти, новым премьер-министром Польши должен стать Дональд Туск уже в середине декабря. Как видим, началась активная подготовка общественного мнения: поляков готовят к тому, чтобы они приняли реальность — РОССИЯ ПОБЕДИЛА. Это еще один урок для польской знати. С геополитикой у паньства всегда были трудности, и история не дала Варшаве никаких уроков".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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