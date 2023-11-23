"Газета Выборча": дата полной победы России наступает

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Ведущее национальное польское издание "Газета Выборча" опубликовала статью Вацлава Радзивиновича о трудном положении на территории современной Украины, сообщает EADaily.

Фото: Минобороны РФ

Заголовок однозначно выделяется: "Москва торжествует, Запад колеблется".

Автор, который в прошлом работал корреспондентом "Газеты Выборча" в Москве в 1990–2000 годах, и также является автором книг "Сочи: путинские игры" и "Гоголь в эпоху "Гугл": репортажи из России", делает вывод:

"В России наблюдается все более триумфальное настроение. Там уже говорят, что дата полной победы наступает. Однако побеждена не только Украина — это и мы, Запад в целом, переживаем постыдное поражение".

Леонид Свиридов, российский политолог, комментирует замечания своего польского коллеги следующим образом: