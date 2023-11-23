Президент Науседа Литвы осадил своего министра-русофоба

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Президент Литвы, Гитанас Науседа, отреагировал на высказывания своего министра иностранных дел, Габриэлюса Ландсбергиса, касающиеся предполагаемой угрозы, исходящей, по его мнению, от России в отношении НАТО, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Gitanas Nauseda by Augustas Didzgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0

Ландсбергис-младший поддержал президента Чехии Петра Павла, назвав Россию основной угрозой для Европы на встрече президентов "Вышеградской четверки". Ландсбергис заявил о "подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности". Это высказывание схоже с позицией чешского лидера, который предупредил о возможной опасности со стороны России после разрушения Украины.

Президенту Литвы Гитанасу Науседе пришлось осадить подчинённого.