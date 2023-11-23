Sabah: спецслужбы Турции спасли от "Моссада" хакера, взломавшего "Железный купол"

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В результате успешной операции Турецкого Национального управления разведки палестинский хакер по имени Омар А., ранее взломавший систему ЗРК "Железный купол", был спасен от агентов "Моссада", сообщает турецкая газета Sabah.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

После приезда в Турцию из Египта в 2020 году, агенты "Моссада" предлагали ему работу, однако турецкая разведка предупредила хакера о рисках и рекомендовала оставаться в Турции.

Несмотря на предупреждение, в сентябре 2022 года Омар отправился в отпуск в Малайзию, где его похитили агенты "Моссада".

Благодаря оперативным мерам турецкой разведки, оказавшей поддержку малайзийским коллегам, хакер был освобожден в результате штурма дома, где его допрашивали о взломе "Железного купола". В результате операции были арестованы 11 человек, а сам Омар А. вернулся в Турцию и находится под охраной в безопасном месте.