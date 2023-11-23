В результате успешной операции Турецкого Национального управления разведки палестинский хакер по имени Омар А., ранее взломавший систему ЗРК "Железный купол", был спасен от агентов "Моссада", сообщает турецкая газета Sabah.
После приезда в Турцию из Египта в 2020 году, агенты "Моссада" предлагали ему работу, однако турецкая разведка предупредила хакера о рисках и рекомендовала оставаться в Турции.
Несмотря на предупреждение, в сентябре 2022 года Омар отправился в отпуск в Малайзию, где его похитили агенты "Моссада".
Благодаря оперативным мерам турецкой разведки, оказавшей поддержку малайзийским коллегам, хакер был освобожден в результате штурма дома, где его допрашивали о взломе "Железного купола". В результате операции были арестованы 11 человек, а сам Омар А. вернулся в Турцию и находится под охраной в безопасном месте.
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