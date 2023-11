Your browser does not support the audio element.

В результате успешной операции Турецкого Национального управления разведки палестинский хакер по имени Омар А., ранее взломавший систему ЗРК "Железный купол", был спасен от агентов "Моссада", сообщает турецкая газета Sabah.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.