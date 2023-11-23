В Китае детские больницы переполнены пациентами с неизвестной болезнью

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В Китае детские больницы оказались переполнены из-за необычных случаев респираторных заболеваний и пневмонии, которые не удалось диагностировать, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Le Parisien.

Фото: Openverse by https://www.vperemen.com is licensed under CC BY-SA 4.0.

По информации издания, у больных не наблюдаются симптомы кашля, однако они испытывают высокую температуру, озноб, а у некоторых образуются узелки на легких.

Пациентам приходится проводить часы в ожидании медицинской помощи, и детям устанавливают внутривенные капельницы.

Из-за вспышки заболевания некоторые школы уже приостановили занятия, и некоторые учителя также заразились. Пока не поступило официальных комментариев от властей относительно возможной новой волны коронавируса. Тем не менее ВОЗ обратилась к Пекину с запросом предоставить информацию о текущей ситуации.