Президент Литвы потребовал от главы МИД страны "сесть и успокоиться" после его слов о России

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Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от главы литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса "сесть и успокоиться" после высказываний министра о России.

Фото: Openverse by Mr.TinDC is licensed under CC BY 2.0

Ранее Ландсбергис заявил, что якобы Россия не остановится на Украине и продолжит конфликт уже со странами Североатлантического альянса. А потому, считает глава МИД Литвы, его стране необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности.

На эти заявления и отреагировал Науседа. Он заявил, что "за последние несколько недель или дней не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше".

"Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться. Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", — заявил литовский президент.

Переоценивать эти упрёки, впрочем, не стоит. Между президентом Литвы и главой МИД этой страны существуют разногласия по поводу принимаемых решений. Согласно конституции, внешнюю политику Литвы проводит правительство в согласовании с главой государства. Но нынешний глава МИД этим, скажем так, несколько пренебрегает.

Например, Науседа был сильно недоволен инициативой Ландсбергиса по открытию представительства Тайваня в Вильнюсе, что сильно осложнило отношения Литвы с Китаем.

В начале ноября президент Литвы заявил, что считает своего советника по вопросам международной политики Асту Скайсгирите подходящей кандидатурой на пост главы министерства иностранных дел.

Однако увольнение главы МИД вне компетенции президента страны. Так что приходится только делать критические замечания.