Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Стародворье", "Ложкаревъ", "Сибирская коллекция": Роскачество назвало марки пельменей, в которых нашли бактерии
Губернатор ХМАО заявила, что можно обойтись без чиновников: "Есть президент и хватит"
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил «пушистую» чужую планету, с которой идет дождь из песка
Sabah: спецслужбы Турции спасли от "Моссада" хакера, взломавшего "Железный купол"
За распространение иноагентских материалов Минюст накажет штрафом в размере от 300 до 500 тысяч
The Guardian: экономика РФ в 2024 году будет расти в три раза быстрее, чем в ЕС
В Китае детские больницы переполнены пациентами с неизвестной болезнью
Замминистра юстиции РФ о штрафах за помощь господину Галкину* и другим иноагентам: "Помогаешь? Помогаешь"
В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня

Президент Литвы потребовал от главы МИД страны "сесть и успокоиться" после его слов о России

1:54
Мир

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от главы литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса "сесть и успокоиться" после высказываний министра о России.

Президент Литвы потребовал от главы МИД страны "сесть и успокоиться" после его слов о России
Фото: Openverse by Mr.TinDC is licensed under CC BY 2.0

Ранее Ландсбергис заявил, что якобы Россия не остановится на Украине и продолжит конфликт уже со странами Североатлантического альянса. А потому, считает глава МИД Литвы, его стране необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности.

На эти заявления и отреагировал Науседа. Он заявил, что "за последние несколько недель или дней не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше".

"Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться. Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", — заявил литовский президент.

Переоценивать эти упрёки, впрочем, не стоит. Между президентом Литвы и главой МИД этой страны существуют разногласия по поводу принимаемых решений. Согласно конституции, внешнюю политику Литвы проводит правительство в согласовании с главой государства. Но нынешний глава МИД этим, скажем так, несколько пренебрегает.

Например, Науседа был сильно недоволен инициативой Ландсбергиса по открытию представительства Тайваня в Вильнюсе, что сильно осложнило отношения Литвы с Китаем.

В начале ноября президент Литвы заявил, что считает своего советника по вопросам международной политики Асту Скайсгирите подходящей кандидатурой на пост главы министерства иностранных дел.

Однако увольнение главы МИД вне компетенции президента страны. Так что приходится только делать критические замечания.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев Оппозиция Сербии готовится к внеочередным выборам Михаил Плисюк
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Последние материалы
Замминистра юстиции РФ о штрафах за помощь господину Галкину* и другим иноагентам: "Помогаешь? Помогаешь"
В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня
Президент Литвы потребовал от главы МИД страны "сесть и успокоиться" после его слов о России
Кадры смертельного боя от лица боевиков ВСУ в окопах под Авдеевкой
След крабов привел учёных к замечательному подводному открытию
Брянский суд дал 22 года члену ОПГ «Саранские» за убийство и бандитизм
Ученые выявили вещества в пище, предотвращающие воспаление почек
В аэропорту Перми эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительных посылках 23 ноября
ХАМАС отказался сообщить Израилю маршрут следования заложников при их передаче
Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников