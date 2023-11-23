Соцсети возмущены: магазин в Варшаве ввёл оплату за вход

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Магазин цветов и подарков в Варшаве ввёл плату за вход, пишет в четверг Ukrayina.pl со ссылкой на соцсети торговой точки.

Фото: naszemiasto.pl

Магазин Flora Point — Świat Roślin объявил рождественскую выставку-продажу. В объявлении содержится предупреждение о необходимости заплатить за вход 20 злотых. Тем, кто совершит покупку, эти деньги вычтут из её стоимости. Для обладателей карт лояльности вход остался бесплатным.

На странице магазина объясняется, что входная плата — мера вынужденная, принятая с учётом опыта прошлых праздничных распродаж. Они собирали толпы праздношатающихся зевак, не готовых раскошелиться, но создававших толчею, мешавших покупателям и отвлекавших персонал.

"Мы ввели плату, чтобы наши клиенты могли найти рождественское вдохновение и делать покупки с комфортом", — указано в сообщении.

Комментаторы поста традиционно разделились на два непримиримых лагеря.

"В последнее время в предрождественский период это был настоящий ужас, потому что автостоянка была переполнена, потому что была толпа посетителей, которые только фотографировали", — поддерживают одни.

Это же не музей или учреждение культуры, возмущаются другие. "По моему мнению, это симптом жадности", "Не знаю, соответствует ли это духу Рождества", — считают они.