В НАТО заявили о желании сформировать "военный Шенген". По мнению главы Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александера Зольфранка, в рамках него войска государств-участниц блока смогли бы свободно перемещаться в любые страны.
Как заявил Зольфранк агентству Reuters, которое брало у представителя блока интервью, в настоящее время силы НАТО сталкиваются с рядом препятствий, когда перемещают людей, боеприпасы и вооружение. В частности, уточнил Зольфранк, дело в национальных регламентов. Так что если создать "военный Шенген", подобного удастся избежать.
"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген", зону свободного военного прохода", — пишут журналисты агентства.
Помимо этого, представитель Североатлантического альянса считает необходимым заранее "подготовить театр" потенциальных военных действий. Он понадобится в случае возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
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